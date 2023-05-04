В Дагестане появится министерство по предпринимательству, оно придет на смену агентства по предпринимательству.
О предстоящих переменах, запускаемых по поручению Сергея Меликова, рассказал первый вице-премьер Дагестана Руслан Алиев. Он считает, что новое ведомство поможет наладить контакт между бизнесом и властью.
В республике свыше 40% бизнесменов скептически относятся к субсидиям, показал опрос. Причина в том, что как только компания получает субсидию, в ней приходят правоохранительные органы, поделился чиновник.
"Это показывает, что 41% малого и среднего предпринимательства развиваться мешает власть"
– Руслан Алиев
Всего в Дагестане зарегистрировано свыше 40 тыс субъектов малого и среднего бизнеса, а также порядка 230 тыс самозанятых.
Планируется выводить дагестанский бизнес из тени и создавать для него новую государственную региональную программу.