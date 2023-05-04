Опубликовано: 23:26, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бизнес в Дагестане будут развивать по-новому. Для этого будет создано министерство по предпринимательству. Оно поможет наладить контакт предпринимателей и местной власти.

В Дагестане появится министерство по предпринимательству, оно придет на смену агентства по предпринимательству.

О предстоящих переменах, запускаемых по поручению Сергея Меликова, рассказал первый вице-премьер Дагестана Руслан Алиев. Он считает, что новое ведомство поможет наладить контакт между бизнесом и властью.

В республике свыше 40% бизнесменов скептически относятся к субсидиям, показал опрос. Причина в том, что как только компания получает субсидию, в ней приходят правоохранительные органы, поделился чиновник.

"Это показывает, что 41% малого и среднего предпринимательства развиваться мешает власть"

– Руслан Алиев

Всего в Дагестане зарегистрировано свыше 40 тыс субъектов малого и среднего бизнеса, а также порядка 230 тыс самозанятых.

Планируется выводить дагестанский бизнес из тени и создавать для него новую государственную региональную программу.