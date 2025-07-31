Вестник Кавказа

В Кельбаджарском районе на мине подорвался грузовик с военными

В Кельбаджарском районе на мине подорвался грузовик с военными
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Военные подорвались на мине в Кельбаджарском районе Азербайджана. Чуть ранее здесь произошел похожий инцидент с местным жителем.

В Кельбаджарском районе Азербайджана подорвался на мине грузовик с военными. 

Сообщается, что инцидент произошел вчера вечером около 19:05. Пострадали четыре военных, которые были госпитализированы в больницу. 

По информации медицинских работников, ранения не представляют опасности для жизни. 

Обстоятельства инцидента устанавливаются, начато расследование. 

Отметим, что вчера в этом же районе подорвался на мине житель Геранбоя. Он был госпитализирован с ранением.

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