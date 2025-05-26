В Казахстан прилетает все больше туристов из Южной Кореи

В связи с возросшим числом туристов из Южной Кореи Казахстан нарастил число авиарейсов из этой страны до 17 в неделю – на этом сказались безвизовый режим и активное продвижение страны как туристического направления.

Авиаторы Казахстана приняли решение довести количество прямых рейсов из Южной Кореи в Алматы, Астану и Шымкент до 17 в неделю, сообщили в Минтуризма страны.

Только в минувшем 2024 году поток туристов из этой страны вырос на 12,8%, до 40180 человек, что вернуло пассажиропоток к допандемийному уровню. Причем большинсво из них, 26 861 человек, воспользовались услугами казахстанских гостиниц, отметили в ведомстве, передает Sputnik Казахстан.

"Рост стал возможен благодаря безвизовому режиму, увеличению количества прямых рейсов и активному продвижению Казахстана как туристического направления"

- Минтуризма Казахстана

Казахстанские туроператоры, встречаясь с коллегами в Сеуле, провели переговоры с более чем 60 туристическими компаниями Южной Кореи, что также сказалось на росте туристической популярности Казахстана у граждан этой страны.