Каспийский прибрежный кластер получит 60 млрд рублей инвестиций

В проект Каспийского прибрежного кластера вложили более 200 млн рублей. Общий объем запланированных инвестиций составляет 60 млрд рублей.

В курорты Каспийского прибрежного кластера инвестировали 215 млн рублей, рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.

Как отметил Меликов, заключены 16 соглашений с предпринимателями на 60 млрд рублей. Работы по проектированию начнутся после 2026 года, отметил глава Дагестана.

"Семь резидентов планируют приступить к проектированию объектов после 2026 года"

– Сергей Меликов

На территории кластера возведут 25 гостиниц, которые смогут принять 13,5 тыс гостей. 60 % из них будут трехзвездочными, а 40% - четырех- и пятизвездочными. Также появится более 21 км прогулочных дорожек и тротуаров, а для юных гостей построят всероссийский детский центр "Дагестан" с 12 спальными корпусами.