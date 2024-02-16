В Израиле заявили о стремлении к миру

В Саудовской Аравии состоялись переговоры главы министерства торговли страны с главой Минэкономики Израиля. Стороны обсуждали мирную повестку в регионе и состояние торгово-экономических отношений двух стран.

Глава Минэкономики Израиля провел переговоры с министром торговли Саудовской Аравии, в ходе которых заявил о том, что еврейское государство стремится к миру в регионе.

«Израиль заинтересован в мире со странами, которые стремятся к миру, и вместе мы можем творить историю»

– Нир Баркат

Напомним, что израильский министр находится с официальным визитом в Абу-Даби, где проводит переговоры на высоком уровне. Стороны обсуждают перспективы установления долгосрочного мира в регионе, а также экономическую составляющую двусторонних отношений.

В целом, встреча министра экономики и промышленности Израиля с министром торговли Саудовской Аравии является важным шагом в направлении развития экономического сотрудничества и укрепления дипломатических отношений между двумя странами. Это открывает новые возможности для бизнеса, инвестиций и торговли и демонстрирует политическую волю обеих стран к мирному сотрудничеству и стабильности в регионе.

Отметим, что в значительной степени мирные контакты Израиля и Саудовской Аравии поддерживают США. Предполагается, что мирный диалог двух стран поспособствует нормализации ситуации в регионе в целом. Напомним, что саудиты для преодоления конфликта в Газе предлагают следующий план: признание Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, а также уход еврейского государства с территорий, которые были заняты по итогам Шестидневной войны.