Израиль готов отложить операцию в Рафахе

Нетаньяху заявил о готовности отсрочить штурм Рафаха, в том случае, если удастся договориться с ХАМАС об освобождении всех заложников. Однако речь идет не об отказе, а лишь об отсрочке операции на юге Газы.

Израильские власти готовы отложить операцию в Рафахе, заявил глава правительства страны, отметив, что это произойдет в том случае, если удастся достигнуть соглашения относительно освобождения граждан страны, находящихся в плену у ХАМАС.

«Если мы достигнем соглашения, она [операция] будет несколько отсрочена… Если нам не удастся договориться, мы все равно сделаем это»

– Биньямин Нетаньяху

Таким образом, он отметил, что речь идет об отсрочке, а не об отказе от операции в Рафахе.

Далее он отметил, что после начала операции в городе, все военное противостояние с ХАМАС продлится не более нескольких недель.