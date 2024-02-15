Что будет с Нетаньяху по окончании войны с ХАМАС?

Публицист Марк Котлярский вопреки публикациям в отдельных СМИ уверен, что позиции премьер-министра Израиля сильны как никогда.

Затягивание операции Израиля в секторе Газа и сохранение сотни заложников в плену у ХАМАС активизировало разговоры о смене правительства в Тель-Авиве. Причем ухода премьера Биньямина Нетаньяху желают не только оппозиционные партии, но и правящая. На днях источники в партии "Ликуд" сообщили, что стране нужны досрочные парламентские выборы.

"Тот, кто был премьер-министром 7 октября, закончит свою работу в конце войны", – заявил источник порталу YNet.

Такое же мнение выразил и другой источник, являющийся членом "Ликуд". Хочет этого Нетаньяху или нет, но выборы в парламент должны пройти сразу после окончания войны с ХАМАС, считает партийный деятель. По плану выборы в Израиле должны пройти лишь в октябре 2026 года. Однако на фоне конфликта в Газе растет число тех, кто настаивает на внеочередных выборах и отставке действующего премьер-министра.

Обвинения Нетаньяху

Основная претензия к Нетаньяху связана не столько с коррупционными скандалами, за которые ему теоретически грозит до 25 лет тюрьмы, сколько с нападением ХАМАС 7 октября на приграничные территории Израиля. После теракта в кибуце Нир-Оз на юге Израиля погибли 1200 человек, более 100 израильтян взяты в плен.

Оппозиционная партия "Еш Атид" обвиняет Нетаньяху в некомпетентности и потере общественного доверия. Там считают, что премьер уклоняется от ответственности за нападение 7 октября - "величайший провал властей перед еврейским народом со времен Холокоста". Премьером недоволен и электорат. По отдельным опросам, партия Нетаньяху может рассчитывать на 45 мест из 120 в парламенте, чего недостаточно для формирования правящей коалиции. Доверие к Нетаньяху упало до рекордного за 20 лет показателя, а свыше 65% граждан надеются на проведение выборов сразу после окончания войны.

Недовольство народа выливается в практические действия. В Тель-Авиве и Иерусалиме после наступившей 7 октября паузы возобновились антиправительственные демонстрации. Митингующие добиваются досрочных выборов. Основные протесты проходят на улице Каплан. Там 17 февраля участники перекрыли движение, жгли фейерверки, бросали бутылки, пытались прорваться через полицейские заграждения и сидели на дороге. Позднее силовики оттеснили протестующих от дороги.

Несмотря на митинги, недовольные Нетаньяху люди не решаются на забастовку. "Забастовка – это последний инструмент. Мы не станем парализовать всю страну. Посмотрим, что будет", - говорит глава Всеобщей федерации труда "Гистадрут" Арнон Бар-Давид. Он считает, что во время войны выборы проводить не нужно, так как "никто не знает, что будет на севере". Но в конце года голосование, по его мнению, должно состояться. Если Нетаньяху откажется от досрочных выборов, "придется выйти на улицы", отметил Бар-Давид.

Ответы Нетаньяху

Сам Нетаньяху парирует призывы к выборам аргументом, что в разгар войны не время выносить сор из избы и раскалывать страну. "У выборов есть дата — через несколько лет. Я предлагаю нам не беспокоиться об этом во время войны", - заявил премьер, добавив, что сейчас "не время для политики". Выборы - последнее, что нужно израильтянам, а голосование за новый состав Кнессета вызовет дальнейший раскол в стране.

Нетаньяху призывает все политические силы сконцентрироваться на уничтожении ХАМАС. Выборы только ослабят Израиль: "Если есть что-то, чего хотел бы ХАМАС, так это политическая борьба, – подчеркнул Нетаньяху. – То, что нам сейчас нужно – это единство. Это не махинация. Предстоит уничтожить еще четверть организованных боевых сил ХАМАС. Мы уничтожим его".

Правительство делает все возможное, чтобы перенаправить общественное мнение на борьбу с палестинскими группировками, удерживающими в заложниках израильских граждан. По поводу войны с ХАМАС Нетаньяху также пытается заручиться поддержкой ультраправых сил. Например, 18 марта он запросил у правительства одобрение резолюции против одностороннего признания Палестины и "международного диктата" в этом вопросе. Все это происходило на фоне заявлений США и ЕС о готовности без согласия Израиля признать Палестину. Кабмин одобрил единогласно. "Утверждения о том, что палестинское государство обеспечит нам безопасность, являются величайшим абсурдом из всех", - отметил лидер партии "Тиква Хадаша", министр без портфеля в составе военного правительства Гидеон Саар.

Биньямин Нетаньяху пытается обеспечить консолидацию внутриизраильских сил не только через борьбу с ХАМАС, которую он обещает уничтожить независимо от выдачи заложников, но и через сопротивление международному давлению. Члены Белого дома и сам Джозеф Байден требуют от Нетаньяху прекратить войну и отказаться от штурма Рафаха, где скопилось 1,5 млн палестинцев. Но израильский премьер дает понять, что даже мощный союзник в лице США ему не указ.

"Я снова разговаривал с президентом США Джозефом Байденом, я каждый день общаюсь с мировыми лидерами. Я им решительно говорю: Израиль будет сражаться до полной победы. И да, это также включает в себя действия в Рафахе… Израиль продолжит сражаться в секторе Газа, пока не достигнет всех целей войны", - заявил Нетаньяху.

Что будет с Нетаньяху?

Израильский публицист Марк Котлярский считает, что информация в некоторых израильских СМИ, включая Times of Israel, о желании депутатов "Ликуд" отправить Нетаньяху в отставку не заслуживают доверия.

"Что это за источники и люди, почему они не названы, оставляет много вопросов. Есть понятие манипуляция общественным мнением. Все опросы, на которые ссылается Times of Israel, не релевантны. Обычно эти опросы проводятся с определенной фокус-группой. Делать выводы на основании этих опросов нелегитимно", - сказал эксперт в беседе с "Вестником Кавказа".

Котлярский уверен, что публикации о якобы расколе в "Ликуд" преследуют цель добиться реализации давнего плана противников Нетаньяу. Некоторые эксперты называют их "левыми", другие - "глубинным государством", а третьи - "силами Каплана" в честь улицы, где проходили массовые митинги с требованием отставки премьера из-за его судебной реформы.

"Последнее годы в образе Нетаньяху персонифицировалась вся ненависть левого лагеря к своим неудачам. Старейшей левой партии "Авода" не хватает поддержки, чтобы преодолеть барьер в парламенте. Внутренняя политика Израиля в последние годы свелась к противостоянию с Нетаньяху. Есть лагерь, который называется "Только Биби", и есть - "только не Биби". Война идеологий отошла на второй план, а на первый план вышла война личностей", - сказал Котлярский.

Реальное положение дел может быть совсем иным. Израильский публицист полагает, что Нетаньяху сейчас популярен как никогда. "Есть 14 канал Израиля, считающийся каналом поддержки Нетаньяху. И по его опросам, коалиция, хоть и не набирает нужного количества голосов, но опережает оппозицию. Она может рассчитывать на 56-58 мест в Кнессете. Позиции Нетаньяху как никогда прочны. То, как Израиль действует на театре военных действий, только укрепляет его позиции", - подчеркнул Котлярский.

Он рассказал, что по всему Тель-Авиву развешиваются плакаты с заголовком "Нетаньяху виноват" о том, что случилось 7 октября прошлого года. Конечно, премьер несет ответственность за то, что была допущена атака ХАМАС, за убийства 1200 человек и 200 взятых в плен, но "персонифицировать вину Нетаньяху смешно", уверен эксперт.

В краткосрочной перспективе судьба сохранения у власти Биньямина Нетаньяху зависит от того, чем закончится военная операция ЦАХАЛ в Газе и сможет ли Тель-Авив выдержать давление Вашингтона, считает Котлярский. В долгосрочной перспективе шансы Нетаньяху могут оказаться даже выше ввиду ожидаемого прихода к власти в США Дональда Трампа и раскола между руководителем правой партии "Тиква Хадаша" Гидеоном Сааром и лидером оппозиции Бенни Ганцем. По мнению Котлярского, Саар может вернуться в "Ликуд" и усилить ее.

Каким бы ни оказалась дальнейшая политическая судьба Нетаньяху, на сегодняшний день он остается рекордным премьер-министром в истории Израиля, суммарно правящим страной более 16 лет. В 2022 стартовал его шестой срок на посту главы кабмина.