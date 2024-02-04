Нетаньяху: Израиль остановит войну в Газе после ликвидации ХАМАС

Израильский премьер в ходе общения с бойцами ЦАХАЛ заявил о том, что военная операция еврейского государства в Газе завершится только после ликвидации палестинской радикальной группировки ХАМАС.
«На Израиль оказывается большое давление с требованием прекратить войну до того, как мы достигнем всех его целей, но … Мы полны решимости продолжать войну до ликвидации ХАМАСа и освобождения всех заложников»
- Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху подчеркнул, что завершение военных действий на данном этапе означало бы поражение. Также он отметил, что решение о продолжении войны не сможет изменить никакое давление со стороны.
Отметим, что европейские лидеры все чаще говорят, что обеспечить стабильный мир на Ближнем востоке может только реализация проекта «двух государств».