Вестник Кавказа

Нетаньяху: Израиль остановит войну в Газе после ликвидации ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© Фото: пресс-служба премьер-министра Израиля
Глава правительства Израиля заявил о том, что до тех пор пока существует ХАМАС, война в Газе не закончится. Также в перечне требований Израиля - освобождение заложников.

Израильский премьер в ходе общения с бойцами ЦАХАЛ заявил о том, что военная операция еврейского государства в Газе завершится только после ликвидации палестинской радикальной группировки ХАМАС.

«На Израиль оказывается большое давление с требованием прекратить войну до того, как мы достигнем всех его целей, но … Мы полны решимости продолжать войну до ликвидации ХАМАСа и освобождения всех заложников» 

- Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху подчеркнул, что завершение военных действий на данном этапе означало бы поражение. Также он отметил, что решение о продолжении войны не сможет изменить никакое давление со стороны.

Отметим, что европейские лидеры все чаще говорят, что обеспечить стабильный мир на Ближнем востоке может только реализация проекта «двух государств».

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