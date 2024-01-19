Нетаньяху ужесточил условия по перемирию в Газе

Израильский лидер Биньямин Нетаньяху отказался от условия обмена заложников, находящихся в секторе Газа, на палестинских боевиков, заключенных в тюрьмах Израиля. Он подчеркнул, что батальоны ХАМАС выведены из строя более чем на 70%, а остальные дислоцированы на юге секторе Газа, где теперь будут вестись боевые действия.

Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая перед Кабмином, рассказал об устрожении своей позиции по возможному прекращению огня в секторе Газа. В частности, он отказался даже от потенциального освобождения из тюрем заключенных палестинских боевиков для их обмена на захваченных ХАМАС 7 октября израильских граждан.

"Как я подчеркнул в широком кабинете министров – мы не пойдем на любую сделку и на сделку любой ценой. СМИ пишут о многих вещах, на которые мы якобы согласились, например, о том, что связано с освобождением террористов. Мы на них просто не согласимся"

– Биньямин Нетаньяху

При этом Нетаньяху подчеркнул, что работа над вызволением израильских граждан из плена ХАМАС продолжается ежедневно. Также премьер-министр поведал о предварительных итогах почти четырех месяцев боевых действий в секторе Газа: уничтожены 17 батальонов, или 70,8% боевиков ХАМАС.

Оставшиеся 7 батальонов, уточнил он, находятся сейчас в южных районах сектора Газа, где сосредоточено все бежавшее от боевых действий на севере население. Биньямин Нетаньяху добавил, что операцию по ликвидации ХАМАС можно будет считать законченной, когда погибнут все члены группировки, а ее подземные тоннели будут разрушены.

В очередной раз он напомнил, что одной из задач Тель-Авива являются гарантии безопасности сектора Газа для израильтян.