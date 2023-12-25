Нетаньяху отверг идею создания государства Палестина

Биньямин Нетаньяху заявил, что отрицает возможность создания независимой Палестины, так как это противоречит безопасности Израиля. Он надеется, что Израиль сможет наладить отношения с арабским миром.

Глава израильского правительства заявил о том, что нынешние власти страны отвергают идею создания государства Палестина после того, как конфликт в Газе завершится.

«Нетаньяху отверг идею палестинской государственности. Он сказал, что довел до сведения американцев эту позицию»

– Associated Press.

Он подчеркнул, что еврейскому государству необходим контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от Иордана.

«Это противоречит идее суверенитета, но что мы можем сделать. Премьер-министру нужно уметь сказать «нет» нашим друзьям (имеется в виду США)»

– Биньямин Нетаньяху.

Также он отметил, что военная операция в Газе будет продолжается до полной ликвидации ХАМАС, несмотря на то, что на это могут уйти месяцы. Несмотря на это но выразил уверенность, что несмотря на такую позицию Израиль сможет наладить отношения с арабским миров.