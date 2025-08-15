В Израиле назвали сроки захвата Газы

Военная операция по захвату Газы будет проведена израильскими военными и продлится несколько месяцев. Захватить город Израиль планирует к началу 2026 года.

Армия Израиля планирует провести военную операцию по захвату города Газа в палестинском анклаве, операция продлится до 2026 года, рассказали в эфире радио израильской армии "Галей ЦАХАЛ".

"ЦАХАЛ готовится к длительной операции, которая продлится несколько месяцев ... вплоть до 2026 года"

– сообщение

Также по данным "Галей ЦАХАЛ", численность резервистов армии на пике маневров в рамках операции единовременно составит 130 тыс человек.

План операции по захвату Газы был утвержден сегодня главой Минобороны Израиля Исраэлем Кацем. Завтра план планируется представить на утверждение кабмина и политического руководства Израиля.

Израиль забирает Газу себе

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что планы Израиля по получению полного военного контроля над сектором Газа и другими палестинскими территориями будут рано или поздно осуществлены.

"Израиль последовательно имел уклон к расширению своего территориального контроля над сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. Он оглядывался на позицию США и других стран, но все-таки выстраивал и военную, и политическую, и идеологическую деятельность так, чтобы сфера его контроля на палестинских землях росла. Это не новая линия", - прежде всего сказал он.

"Сейчас ситуация вступила в фазу достаточно масштабных и решительных действий Израиля, направленных на реализацию этой цели. Попутно идут различного рода политические переговоры и контакты, однако они не меняют сути главной линии Тель-Авива. Судя по некоторым данным, речь идет о попытке Израиля вытеснить основную часть арабского палестинского населения с территории Газы и Западного берега и резко увеличить количество израильских поселенцев", - сообщил Андрей Бакланов.

"Что касается управления, то имеется в виду, что вне зависимости от того, под каким названием будут действовать управленческие структуры в секторе Газа, они должны в полной мере подчиняться политической воле Израиля. На сегодняшний день это главное", - отметил дипломат.

Подход России к ситуации в секторе Газа

Андрей Бакланов подчеркнул, что Россия не поддерживает действия Израиля, которые противоречат решениям ООН о создании независимого палестинского государства. "Россия здесь выстраивает свою позицию как член Совета Безопасности, как все еще остающийся коспонсор (официально мы не распустили коспонсорство России и США, оно просто не работает) и как член "группы четырех посредников", которая тоже фактически заморожена. Поскольку США не размораживают эти два формата, Россия на двусторонних треках стремится предотвратить разрастание кровопролития", - пояснил он.

"Также Москва против реализации тех целей Израиля, которые не соответствуют решениям ООН. Но здесь очень многое зависит и от ситуации, которая складывается на местах, и от поведения и активности арабских стран. В целом, ситуация очень вязкая, зыбкая и не дает никаких предпосылок для того, чтобы с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие событий", - заключил Андрей Бакланов.