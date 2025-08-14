В Минобороны Израиля утвердили план захвата Газы - СМИ

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац своим решением утвердил план захвата города Газа – для претворения в жизнь операции, получившей название "Колесницы Гидеона - 2", в стране будет объявлена дополнительная мобилизация.

Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа, крупнейшего по населению в составе Палестинской национальной администрации, для чего будет проведена операция под названием "Колесницы Гидеона - 2", сообщает израильская корпорация телерадиовещания Kan.

"После проведения операции город Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть как прежде"

- Исраэль Кац

Масштабная операция потребует привлечения дополнительных сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), для чего в ближайшее время в стране будет объявлена мобилизации резервистов, сообщили в гостелерадиокомпании, передает ТАСС.