Израиль начнет готовить население Газы к переселению

Армия Израиля начнет подготовку населения сектора Газа к переселению. В связи с чем она возобновит поставку палаток и других грузов в анклав.

Израиль возобновит поставку палаток и другого снаряжения для обустройства временного жилища в сектор Газа. Представитель ЦАХАЛ Авихай Эндри уточнил, что решение принято для подготовки гражданского населения анклава к переселению.

ЦАХАЛ будет ввозить палатки через КПП "Керим-Шалом" на юге Газы при поддержке ООН. Эндри передал, что все грузы будут тщательно досматриваться.

Напомним, что Израиль обсуждает с властями пяти стран вопрос возможного переселения на их территорию жителей сектора Газа. В частности, диалог ведется с Индонезией, Эфиопией и Ливией.

