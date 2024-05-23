Вестник Кавказа

В Израиле могут продлить чрезвычайное положение

Машина полиции Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти еврейского государства рассматривают возможность продления чрезвычайного положения до конца 2024 года. Большинство парламентариев проголосовали "за".

Пленум Кнессета одобрил просьбу правительства о продлении действия объявления чрезвычайного положения в стране до конца 2024 года.

Израильский кабмин одобрил запрос по рекомендации Объединенного комитета по иностранным делам и обороне и Конституционного комитета.

Отметим, что инициатива нашла поддержку 13 законодателей, 7 данное предложение отвергли.

Напомним, что ЧП в стране было объявлено 7 октября, когда палестинские радикалы ХАМАС осуществили атаку на еврейское государство.

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