В Израиле могут продлить чрезвычайное положение

Власти еврейского государства рассматривают возможность продления чрезвычайного положения до конца 2024 года. Большинство парламентариев проголосовали "за".
Пленум Кнессета одобрил просьбу правительства о продлении действия объявления чрезвычайного положения в стране до конца 2024 года.
Израильский кабмин одобрил запрос по рекомендации Объединенного комитета по иностранным делам и обороне и Конституционного комитета.
Отметим, что инициатива нашла поддержку 13 законодателей, 7 данное предложение отвергли.
Напомним, что ЧП в стране было объявлено 7 октября, когда палестинские радикалы ХАМАС осуществили атаку на еврейское государство.