Израиль и ХАМАС возобновят переговоры по Газе

На будущей неделе возобновятся непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС по поводу нормализации ситуации в Гаазе. С новыми предложениями выступят Египет, Катар и США.

Главой Службы внешней разведки Израиля, министром иностранных дел Катара и главой ЦРУ было принято решение о том, что власти Израиля и представители палестинских радикалов ХАМАС проведут непрямые переговоры по урегулированию ситуации в Газе. Переговоры состоятся на будущей неделе.

«Решение было принято после встречи с участием главы израильской спецслужбы "Моссад" Давидом Барнеа, премьера - главы МИД Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахман Аль Тани и главы ЦРУ Уильяма Бернса в Париже»

– Reuters со ссылкой неназванного чиновника

По словам собеседника агентства, на стол переговоров будут выложены новые решения конфликта, которые были предложены посредниками, Египтом и Катаром, а также американскими дипломатами.