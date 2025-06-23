Вестник Кавказа

В Израиле допускают переговоры с Ираном в ближайшее время

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Постпред Израиля при ООН Данон: переговоры Ирана и Израиля могут произойти в ближайшее время.

Тель-Авив готов к переговорам с Тегераном, контакты между сторонами могут произойти в ближайшее время, сообщил постпред Израиля при ООН Дэнни Данон. 

По словам Данона, путем дипломатического диалога Израиль намерен добиться стабилизации ситуации в регионе. 

"После каждой военной операции или конфликта следуют дипломатические усилия. Я уверен, что так будет и в данном случае. Поскольку дипломатия потерпела неудачу, нам пришлось действовать, и Соединенным Штатам также пришлось действовать"

– Дэнни Данон 

По словам израильского постпреда, стороны проведут переговоры уже скоро. 

Напомним, что Иран и Израиль сегодня ночью договорились о прекращении огня, хотя перемирие в течение дня нарушалось взаимными ударами.

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