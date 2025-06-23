В Израиле допускают переговоры с Ираном в ближайшее время

Постпред Израиля при ООН Данон: переговоры Ирана и Израиля могут произойти в ближайшее время.
Тель-Авив готов к переговорам с Тегераном, контакты между сторонами могут произойти в ближайшее время, сообщил постпред Израиля при ООН Дэнни Данон.
По словам Данона, путем дипломатического диалога Израиль намерен добиться стабилизации ситуации в регионе.
"После каждой военной операции или конфликта следуют дипломатические усилия. Я уверен, что так будет и в данном случае. Поскольку дипломатия потерпела неудачу, нам пришлось действовать, и Соединенным Штатам также пришлось действовать"
– Дэнни Данон
По словам израильского постпреда, стороны проведут переговоры уже скоро.
Напомним, что Иран и Израиль сегодня ночью договорились о прекращении огня, хотя перемирие в течение дня нарушалось взаимными ударами.