В Иране задержан танкер с контрабандным дизтопливом

Иранские пограничники задержали в Персидском заливе иностранный танкер с грузом дизельного топлива – судно перевозило свыше 2 тысяч тонн солярки, которую иранские власти уже признали контрабандной.
Иранские пограничники сегодня перехватили у побережья провинции Хормозган в Персидском заливе иностранный танкер, перевозивший более 2 тыс т дизельного топлива.
Груз топлива, которое власти страны уже назвали контрабандным, находился на судне под названием "Феникс", под каким флагом ходит танкер, власти не сообщили, передает иранское информационное агентство Mehr.
Весь экипаж танкера, а это 17 иностранных граждан, задержан для последующего разбирательства.
Стоимость груза иностранного танкера составляет около 759 млрд риалов (более $18 млн), говорится в сообщении.