Вестник Кавказа

В Иране задержан танкер с контрабандным дизтопливом

В Иране задержан танкер с контрабандным дизтопливом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранские пограничники задержали в Персидском заливе иностранный танкер с грузом дизельного топлива – судно перевозило свыше 2 тысяч тонн солярки, которую иранские власти уже признали контрабандной.

Иранские пограничники сегодня перехватили у побережья провинции Хормозган в Персидском заливе иностранный танкер, перевозивший более 2 тыс т дизельного топлива.

Груз топлива, которое власти страны уже назвали контрабандным, находился на судне под названием "Феникс", под каким флагом ходит танкер, власти не сообщили, передает иранское информационное агентство Mehr.

Весь экипаж танкера, а это 17 иностранных граждан, задержан для последующего разбирательства.

Стоимость груза иностранного танкера составляет около 759 млрд риалов (более $18 млн), говорится в сообщении.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
860 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.