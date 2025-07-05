Вестник Кавказа

Движение коммерческих судов возобновили Азербайджан и Иран

Движение коммерческих судов возобновили Азербайджан и Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После более чем полуторагодовалого перерыва в Астару из Азербайджана прибыло коммерческое судно. Оно доставило в Иран стройматериалы.

В порту Астара в Иране возобновилось движение торговых судов, которое было приостановлено 18 месяцев назад в связи с донными отложениями в порту. Об этом сообщил замглавы Миндорог и Организации портов Исламской Республики Саид Расули.

Он рассказал, что первое коммерческое судно из Азербайджана уже прибыло в Астару. Его грузоподъемность 1,6 тонн, оно доставило в Иран строительные материалы.

Движению судов мешали снижение уровня воды в Каспийском море, а также отложения во входном канале порта. К настоящему времени там удалось удалить 150 тыс куб метров донных отложений.

Расули акцентировал внимание на том, что открытие порта положительно скажется на торговых и транспортных возможности Ирана на Каспии и внесет вклад в развитие портовой инфраструктуры всего региона.

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