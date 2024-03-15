В Ингушетии украли миллионы рублей на реконструкции моста

На ремонте моста в Ингушетии украли более 16 млн млн рублей из бюджета. Возбуждено уголовное дело о халатности, расследование продолжается.

Из бюджета неправомерно выплатили 16,8 млн рублей подрядчику, который занимался ремонтом объекта в Ингушетии, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в апреле 2022 года министерство автодорог региона и строительная фирма подписали контракт на реконструкцию моста через Сунжу. Сумма составила почти 119 млн рублей.

Замглавы отдела ведомства, которому было поручено контролировать ход ремонта, подписал акты приемки – компании заплатили подоговору.

Спустя время было установлено, что стоимость выполненных работы завышена на 16,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о халатности, расследование продолжается.