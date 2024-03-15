Вестник Кавказа

Вспышка туберкулеза в Ингушетии не подтвердилась

Вспышка туберкулеза в Ингушетии не подтвердилась
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Информация о вспышке туберкулеза в Ингушетии оказалась ложной. По данным региональных властей, заболеваемость этой инфекцией сейчас ниже, чем в среднем по стране.

Власти Ингушетии опровергли появившуюся в социальных сетях и мессенджерах информацию о вспышке туберкулеза в регионе. Об этом сообщает центр управления регионом.

"В фейковом сообщении утверждается, что в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, а медработники вынуждены проводить мероприятия по выявлению заболевания"

– пресс-служба управления

В Минздраве Ингушетии отметили, что в настоящее время заболеваемость туберкулезом ниже, чем в среднем по России, передает "Интерфакс".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1490 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Профессия – режиссер: Лев Кулиджанов

Профессия – режиссер: Лев Кулиджанов

Представитель ВОЗ назвала меры для предотвращения пандемии туберкулеза

Представитель ВОЗ назвала меры для предотвращения пандемии туберкулеза

Адыгейские врачи проведут антитуберкулезную акцию &quot;Белая ромашка&quot;

Адыгейские врачи проведут антитуберкулезную акцию "Белая ромашка"

Майкопчане смогут пройти флюорографию в рамках акции &quot;Белая ромашка&quot;

Майкопчане смогут пройти флюорографию в рамках акции "Белая ромашка"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы