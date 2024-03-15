Вспышка туберкулеза в Ингушетии не подтвердилась

Информация о вспышке туберкулеза в Ингушетии оказалась ложной. По данным региональных властей, заболеваемость этой инфекцией сейчас ниже, чем в среднем по стране.

Власти Ингушетии опровергли появившуюся в социальных сетях и мессенджерах информацию о вспышке туберкулеза в регионе. Об этом сообщает центр управления регионом.

"В фейковом сообщении утверждается, что в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, а медработники вынуждены проводить мероприятия по выявлению заболевания"

– пресс-служба управления

В Минздраве Ингушетии отметили, что в настоящее время заболеваемость туберкулезом ниже, чем в среднем по России, передает "Интерфакс".