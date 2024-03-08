Вестник Кавказа

Карантин по птичьему гриппу сняли в Ставропольском крае

Карантин по птичьему гриппу сняли в Ставропольском крае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставрополья объявили об отмене карантина по птичьему гриппу. Ограничения действовали в течение полутора с лишним месяцев.

В Ставропольском крае перестал действовать карантин, введенный в конце января из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сказано в Telegram-канале краевой госветслужбы

"Отменен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Запланированные противоэпизоотические мероприятия выполнены в полном объеме"

– госветслужба Ставрополья

Напомним, карантин действовал в четырех округах – Грачевском, Изобильненском, Новоалександровском и Петровском округах.

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