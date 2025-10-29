Вестник Кавказа

В Иерусалиме тысячи ортодоксов вышли на акцию протеста

Протесты против судебной реформы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тысячи ортодоксальных евреев вышли на митинг против призыва на воинскую службу. Акция протеста проходит в Иерусалиме.

Многотысячная толпа ортодоксальных евреев вышла на улицы Иерусалима для участия в акции протеста. Массовые демонстрации проходят против отмены многолетнего освобождения от военной службы для религиозных студентов-харедим.

Власти Израиля могут положить конец многолетней традиции освобождения верующих евреев от воинской обязанности в связи с острой нехваткой солдат в армии страны, возникшей после операции в секторе Газа. Об этом пишут СМИ. Правительство предпринимает не первую попытку начать мобилизацию ортодоксов.

Привилегию иудеям предоставил основатель государства Израиль Бен-Гурион. Благодаря ему ортодоксальные евреи получили право не служить в армии страны. Однако после обострения палестино-израильского конфликта в 2023 году в израильском обществе произошел раскол по поводу исключительного положения ортодоксов.

Напомним, что в Израиле на военную службу призывают мужчин и женщин, достигших 18 лет.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1745 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.