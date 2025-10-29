Вестник Кавказа

ХАМАС и Израиль готовы соблюдать перемирие – МИД Катара

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Катаре заявили о готовности ХАМАС и Израиля придерживаться договоренностей по мирному урегулированию в секторе Газа.

ХАМАС и Израиль готовы приложить усилия для сохранения режима перемирия, заявил глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. 

"Обе основные стороны признают, что они должны соблюдать прекращение огня и придерживаться соглашения"

– Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

По словам главы катарского дипведомства, Доха контактирует с израильской и палестинской сторонами для продвижения нормализации в регионе. 

Напомним, что вчера произошла эскалация между ХАМАС и Израилем  из-за инцидента в Рафахе, когда были обстреляны позиции ЦАХАЛ. Палестинское движение заявило о непричастности к произошедшему.

