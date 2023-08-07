В Грузии в зоне спасательной операции умер полицейский

Опубликовано: 14:53, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia

Грузинский полицейский, работавший в Шови на месте схода оползня, умер сегодня. Правоохранителю стало плохо, медики не смогли спасти его.

К числу жертв трагедии в Грузии прибавилась еще одна - в зоне проведения спасательной операции умер 48-летний полицейский.

Следователь районного управления Амброалури Мириан Челидзе умер во время исполнения служебных обязанностей на месте ЧС в Шови, он следил за общественным порядком на месте спасательной операции, информирует МВД страны.

Сегодня майору стало плохо, он умер в скорой по пути в больницу.

Напомним, оползень погубил в Грузии 18 человек, столько же числятся пропавшими без вести.

В Грузии сегодня траурный день. В 16.00 в Шови пройдет панихида и служба по погибшим.