В Грузии передумали выдавать модернизированные загранпаспорта

Минюст Грузии сорвал собственный проект по обновлению загранпаспортов – граждане должны были получить новые документы уже на этой неделе, но процедура отложена до начала августа. Причины срыва сроков не опубликованы.

Глава Минюста Грузии Паата Салия распорядился отложить выдачу гражданам модернизированных загранпаспортов, которая должна была начаться на этой неделе – ведомство планирует организовать процедуру только с августа.

При этом ни министр, ни его пресс-служба не уточнили, с чем не справился Минюст для начала выдачи обновленных загранпаспортов в запланированные июньские сроки.

Известно, что по проекту Минюста грузинские загранпаспорта изменятся полностью, в том числе в них будут напечатаны ноты для исполнения гимна республики. Ведомство намерено также обновить удостоверения личности, где появятся QR-коды.

Старые документы будут считаться действительными до истечения указанного в них срока действия.