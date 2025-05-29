Секция интересов России продолжит продвигать русский язык в Грузии

Российские дипломаты, работающие при посольстве Швейцарии в Грузии, намерены и далее заниматься продвижением русского языка – одним из приоритетов гуманитарной политики за рубежом.

Работающие в рамках Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии продолжат продвигать русский язык за рубежом, рассказал новый глава диппредставительства Дмитрий Олисов.

Соответствующее заявление он сделал на вечере ко Дню русского языка, который состоялся в стенах Секции в Тбилиси.

Дипломат напомнил, что усиление позиций русского языка входит в число приоритетных направлений гуманитарной политики РФ за границей.

"И наша основная задача – способствовать повышению конкурентоспособности русского языка, гарантировать всеобщий свободный доступ к достижениям российской культуры и науки, обеспечивать возможности для изучения языка, получения образования на русском языке"

– Олисов

Он заверил, что все сотрудники Секции продолжат и далее прилагать усилия в этой сфере.

Глава диппредставительства напомнил, что известные грузинские писатели создали ряд произведений на русском языке, а также подчеркнул, что русский был для них языком не только творчества, но и мышления.

По словам Олисова, русский язык - это язык дружбы и сотрудничества, без него невозможно сохранение культурной идентичности российской диаспоры, он служит средством межнационального общения и выступает самым надежным посредником в области культуры и образования, науки и политики.