Олисов назначен главой секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии

Дмитрий Олисов стал новым главой секции российских интересов при швейцарском посольстве в Тбилиси. Ранее он работал в Латвии, Германии и ЕС.

Новым главой секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии назначен Дмитрий Олисов, сообщили в МИД РФ.

"Главой секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарской Конфедерации в Грузии назначен Дмитрий Александрович Олисов"

- МИД РФ

Он работает на дипломатической службе с 2002 года и занимал различные должности в Латвии, Евросоюзе и Германии. Дипломат владеет английским, латышским и немецким языками.

Напомним, что предыдущий дипломатический представитель РФ в Грузии Дмитрий Трофимов сообщил, что покинул свой пост 6 мая 2025 года. В российском МИД уточнили, что его уход не связан с какими-либо недостатками в его работе или проблемами в отношениях Москвы и Тбилиси.

Стоит добавить, что между Россией и Грузией нет дипломатических связей с 2008 года.