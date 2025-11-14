В ДНР будут развивать сферу туризма

Вскоре в России появятся новые локации для туристов - власти ДНР планируют восстановить номерной и гостиничный фонд некогда знаменитых донецких здравниц, для чего инвестируют в туристическую отрасль более миллиарда рублей.

Власти Донецкой Народной Республики планируют активно развивать туристическую отрасль, для чего в наступающем 2026 году намерены инвестировать в нее более миллиарда рублей, заявил зампред правительства ДНР Кирилл Макаров.

"Сейчас мы проводим очень серьезную ревизию в этом направлении. И, конечно, начинаем смотреть, что в первую очередь необходимо восстанавливать. На 2026 год уже сейчас можно заявить, что более 1 миллиарда рублей будет инвестировано"

- Кирилл Макаров

Это пока предварительная сумма, которую планируется направить на развитие инфраструктуры отрасли – реально она будет намного больше, уверен чиновник, передает РИА Новости.

По итогам проделанной работы в конце 2026 года она окажется значительно больше, уверен Кирилл Макаров.