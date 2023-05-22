В Дагестане вспоминали умерших от ВИЧ

Опубликовано: 23:29, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В учебных заведениях Махачкалы прошли мероприятия, посвященные дню памяти людей, которые умерли от ВИЧ. Организаторы подготовили лекции, на которых рассказали об этой неизлечимой болезни.

В столице Дагестана устроили день памяти людей, которые скончались от ВИЧ. Организатором всех мероприятий, посвященных этому дню, выступил Центр инфекционных болезней.

В рамках памятного дня в школах и вузах Махачкалы состоялись познавательные лекции, посвященные ВИЧ/СПИД. Лекторы рассказал студентам и школьникам про то, где можно столкнуться с неизлечимой болезнью, а также о мерах предосторожности.

Как сообщила специалист центра по ВИЧ Равганият Мирзаева, в Дагестане сегодня активно обращают внимание на то, в какой группе риска находится молодежь республики.

"Их круг общения, их интересы, способы коммуникации сейчас совсем другие – и наш Центр СПИД находит именно те слова, и тех людей, к кому прислушается наша молодежь"

— Равганият Мирзаева