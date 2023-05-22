Дагестан: куда отправить детей на каникулы

Опубликовано: 2:00, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Этим летом в дагестанских оздоровительных лагерях отдохнет более 34 тыс. детей. К открытию готовится 199 летних лагерей. 450 детей планируется направить во всероссийские детские центры "Орленок", "Смена" и международный детский центр "Артек". Для детей, которые останутся на каникулах в городе или в селе, будут работать лагеря дневного пребывания.

В их программу, по поручению главы республики Сергея Меликова, включат экскурсии и выезды на морское побережье, сообщает "Дагестанская правда". В этом году расходы на детскую оздоровительную кампанию в Дагестане составят 381,8 млн рублей, что на 20 млн больше, чем год назад. Начало оздоровительной кампании 2023 года запланировано к 5 июня.

Безопасны ли каникулы в Дагестане?

Обновлены паспорта безопасности загородных оздоровительных учреждений; при приеме на работу проводится обязательная проверка специалистов, работающих с детьми, сотрудниками МВД; предъявлены требования к персоналу детских оздоровительных лагерей по вакцинации от кори, гепатита, краснухи, коронавирусной инфекции.

Чем займут детей на каникулах в Дагестане?

Во всех лагерях используется единая программа воспитания, построенная по модульному принципу. Базовые ценности программы – Родина, семья, дружба, труд, милосердие. Определен еженедельный единый формат церемонии подъема государственных флагов РФ и Дагестана. Для детей, оставшихся на каникулы в городе, в селе, будут работать летние досуговые площадки с проведением различных занятий, мастер-классов, встреч, тренингов и других мероприятий. Во всех лагерях по традиции реализуется межведомственный план культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий, составленный по предложениям заинтересованных министерств.

Для оказания адресной помощи детям участников специальной военной операции министерством запланировано проведение смен в Республиканском центре образования "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе. Кроме того, на базе центра отдохнут дети из ЛНР и ДНР.

Кто будет работать с детьми в Дагестане на каникулах?

Особое внимание уделяется формированию вожатских кадров. С начала года обучение прошли 300 вожатых. Подготовку проходят и студенты-старшекурсники, в том числе в формате онлайн по психологии, педагогике, игротехнике и других. Для участия студенческих педагогических отрядов в организации летнего отдыха Минобром республики в адрес руководителей образовательных учреждений направлена информация о прохождении курсов вожатского мастерства для дальнейшего трудоустройства в детские лагеря республики.