Опубликовано: 13:50, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возле махачкалинского городского пляжа будет установлена комната для совершения намаза, поручение дал и.о. мэра города Юсуп Умавов. Также планируется и дальше обустраивать пляжную зону.

Исполняющий обязанности мэра Махачкалы Юсуп Умавов распорядился установить возле городского пляжа зону, в которой отдыхающие граждане могли бы совершить намаз. Речь идет о возведении молебной комнаты.

Он отметил, что в ходе знакомства с ходом работ по улучшению условий на пляже местные жители попросили создать место для совершения религиозного обряда. После осмотра участка для потенциальной молебной комнаты Умавов дал соответствующее поручение.

Также и.о. главы Махачкалы заявил, что все работы, связанные с благоустройством территории пляжа, закончатся до конца месяца. По его словам, для этого было увеличено число бригад, которые будут работать не на время, а на качество.