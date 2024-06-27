Вестник Кавказа

Из Карачаево-Черкесии вывели 7 млрд рублей

Из Карачаево-Черкесии вывели 7 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карачаево-Черкесии уличили махинаторов, выведших из республики 7 млрд рублей за границу. По факту возбуждены уголовные дела.

Действовавшая на территории Карачаево-Черкесии преступная группировка вывело из республики порядка семи миллиардов рублей. Средства выводились под видом закупок.

«В результате системной оперативной работы сотрудников таможенных органов выявлены и пресечены незаконные переводы денежных средств компании из Карачаево-Черкесии в адрес целого ряда фиктивных компаний из США, Литвы, Германии и других стран. Всего ОПГ совершила валютные махинации на 7 млрд рублей»

– пресс-служба Федеральной таможенной службы

Правоохранители далее отмечают, что вывод средств проводился под видом покупки нужной для бизнеса продукции. Следствие продолжается, по фактам возбуждены уголовные дела.

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