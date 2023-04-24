В Дагестане продолжаются капитальные ремонты школ

Опубликовано: 22:55, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Восемь школ будут капитально отремонтированы в Гумбетовском районе Дагестана. На эти цели будет выделено 130 млн рублей.

Глава Гумбетовского района Дагестана Галип Галипов проинформировал о том, что в этом году на капитальный ремонт будет выделено более 130 млн рублей, что на 70 млн рублей превышает прошлогодние показатели.

«В 2023 году 8 школ Гумбетовского района выиграли в конкурсе федеральной программы капремонта школ. Общая сумма вместе с оборудованием составляет свыше 130 млн рублей» – сказал он.

Далее он сообщил, что в минувшем, 2022 году, капитальный ремонт был проведен в трех школах.