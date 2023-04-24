В Дагестане продолжаются капитальные ремонты школ

Восемь школ будут капитально отремонтированы в Гумбетовском районе Дагестана. На эти цели будет выделено 130 млн рублей.
Глава Гумбетовского района Дагестана Галип Галипов проинформировал о том, что в этом году на капитальный ремонт будет выделено более 130 млн рублей, что на 70 млн рублей превышает прошлогодние показатели.
«В 2023 году 8 школ Гумбетовского района выиграли в конкурсе федеральной программы капремонта школ. Общая сумма вместе с оборудованием составляет свыше 130 млн рублей» – сказал он.
Далее он сообщил, что в минувшем, 2022 году, капитальный ремонт был проведен в трех школах.