Рыбную отрасль поддержат рублем в Дагестане 

Пресс-служба правительства Дагестана информирует о том, что в республике согласована и утверждена программа по финансовой поддержке рыбохозяйственного комплекса. В рамках реализации программы в ближайшие четыре года из регионального бюджета и внебюджетных источников будет выделено более 12 млрд рублей.
«Общий объем финансирования мероприятий программы за весь период реализации составляет 12 872 160 000 рублей, <> из них средства республиканского бюджета – 1 172 160 000 рублей, средства внебюджетных источников – 11 700 000 000 рублей» – указано в сообщении.
Уточняется, что реализация данной меры позволит местным аграриям значительно нарастить объемы вылова рыбы, а также будет способствовать привлечению частных инвестиций.
Кроме того, программой предусмотрено улучшение экологического состояния Ачикольской и Аракумской системы озер, улучшение нормативно-правовую базу для дальнейшего развития отрасли, а также создание рыбохозяйственного промышленного кластера в прибрежной зоне Дагестана.
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