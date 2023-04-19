Рыбную отрасль поддержат рублем в Дагестане 

Опубликовано: 23:38, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане направят более 12 млрд рублей на развитие рыбной отрасли. Также эти средства предусматривают улучшение экологического состояния Ачикольской и Аракумской системы озер. Кроме того, правительство республики предпримет ряд мер для улучшения нормативно-правовой базы в данной отрасли сельского хозяйства.

Пресс-служба правительства Дагестана информирует о том, что в республике согласована и утверждена программа по финансовой поддержке рыбохозяйственного комплекса. В рамках реализации программы в ближайшие четыре года из регионального бюджета и внебюджетных источников будет выделено более 12 млрд рублей.

«Общий объем финансирования мероприятий программы за весь период реализации составляет 12 872 160 000 рублей, <> из них средства республиканского бюджета – 1 172 160 000 рублей, средства внебюджетных источников – 11 700 000 000 рублей» – указано в сообщении.

Уточняется, что реализация данной меры позволит местным аграриям значительно нарастить объемы вылова рыбы, а также будет способствовать привлечению частных инвестиций.

Кроме того, программой предусмотрено улучшение экологического состояния Ачикольской и Аракумской системы озер, улучшение нормативно-правовую базу для дальнейшего развития отрасли, а также создание рыбохозяйственного промышленного кластера в прибрежной зоне Дагестана.

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