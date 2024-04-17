В Кабардино-Балкарии до конца года введут в эксплуатацию 16 школ

В республике в этом году будет открыто 16 школ. Увеличение числа школ позволит снизить нагрузку на действующие учебные заведения, обеспечить качественное образование для всех желающих и сократить очереди в детские сады и школы.

Система образования играет важную роль в развитии общества, и власти Кабардино-Балкарии не остаются в стороне. В последние годы в регионе уделяется особое внимание совершенствованию образовательных учреждений и созданию комфортной образовательной среды для детей.

«В прошлом году были открыты три новые школы. В 2024 году двери открывают семь школ мощностью 4,5 тысячи мест. До конца 2024 года будут введены в эксплуатацию еще девять новых школ общей мощностью 5,1 тысячи мест»

– министр просвещения и науки КБР Анзор Езаов

По его словам, с течением времени планы по развитию образования в Кабардино-Балкарии становятся еще более амбициозными. Так, планируется ввести в эксплуатацию 16 новых школ.

Это имеет большое значение для развития образования и подготовки кадров. Увеличение количества школ позволит снизить нагрузку на существующие учебные заведения, обеспечить качественное образование для всех желающих и сократить очереди в детские сады и школы.

Открытие новых школ также способствует созданию новых рабочих мест для педагогов, административного персонала и специалистов в сфере образования. Это поможет повысить уровень занятости в регионе и способствовать улучшению экономической ситуации.