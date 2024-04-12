Возле озера Ак-Гель появится пятиэтажная школа

Стало известно, что в окрестностях озера Ак-Гёль будет построена пятиэтажная школа. Здесь планируется создать современную образовательную среду, способствующую развитию творческого мышления, коммуникативных навыков и цифровой грамотности учащихся.

Власти Махачкалы представили общественникам уникальную концепцию образовательного учреждения под названием "Школа 21". Этот проект вызывает большой интерес и обсуждения среди жителей региона. Планируется построить пятиэтажное здание "Школы 21" возле живописного озера Ак-Гёль.

«Это будет пятиэтажное здание (4 надземных и 1 подземный этаж), в котором будут учебные классы на 524 места, площадки для обмена опытом, коворкинг-зона и все необходимое для обучения IT-специалистов»

– пресс-служба Минцифры

Инновационный подход к образованию

"Школа 21" представляет собой не просто здание, а целый образовательный комплекс, где будет реализован инновационный подход к обучению. Здесь планируется создать современную образовательную среду, способствующую развитию творческого мышления, коммуникативных навыков и цифровой грамотности учащихся.

Уникальное месторасположение

Озеро Ак-Гёль является идеальным местом для строительства "Школы 21". Его живописная природа и уединенное расположение создадут учащимся и педагогам удивительную атмосферу для обучения и развития. Возможность проводить занятия на свежем воздухе и наслаждаться красотой природы будет способствовать повышению мотивации и концентрации учащихся.

Вовлечение общественности

Проект "Школы 21" также предусматривает широкое вовлечение общественности. При создании концепции учитывались мнения и пожелания жителей города, что делает этот проект более привлекательным и значимым для местного сообщества. Это позволит создать учебное заведение, ориентированное на реальные потребности общества.