Вестник Кавказа

Кубанские колледжи откроют двери для школьников

Студенты медицинского колледжа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже в предстоящую субботу, 20 апреля, во всех колледжах и техникумах Краснодарского края пройдет День открытых дверей, на котором старшеклассники краевых школ смогут поближе узнать и выбрать для себя подходящую кузницу кадров.

У старшеклассников школ Краснодарского края в предстоящую субботу, 20 апреля, будет возможность воочию познакомиться с подготовкой специалистов в краевых техникумах и колледжах – двери для них будут открыты, сообщила сегодня в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Анна Минькова.

"В субботу во всех кластерах "Профессионалитета" пройдет день открытых дверей. Представители образовательных программ, работодатели и амбассадоры проекта расскажут потенциальным абитуриентам о его возможностях, проведут мастер-классы и профессиональные пробы"

- Анна Минькова

Будущих студентов ждет увлекательное путешествие во взрослую жизнь – они смогут изнутри увидеть "кухню" подготовки специалистов в шести образовательных кластеров, в которые входят 24 краевых колледжа и техникума и столько же их предприятий-партнеров.

Сейчас среднее профессиональное образование стало другим – в подготовке будущих специалистов работают новые стандарты, а тесное сотрудничество колледжей с партнерами-работодателями позволяет их студентам на практике познакомиться с будущей работой, - добавила Минькова.

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