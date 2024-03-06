Вестник Кавказа

В Краснодаре не хватает педагогов точных наук

В Краснодаре не хватает педагогов точных наук
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Краснодар испытывает острую нехватку в педагогах точных наук. Это связано с тем, что молодые специалист предпочитают школе иные области приложения труда из-за более высокой зарплаты.

В последние годы в Краснодаре стало заметно увеличение дефицита педагогов, специализирующихся в области точных наук, отметила замглавы Краснодара.

«Потому что это те специальности, которые сейчас востребованы не только системой образования, но и промышленным комплексом»

– Лилиана Егорова, «РБК Краснодар».

Далее она обратила внимание на возрастной состав педагогических коллективов региона. Так, в столице региона 23% педагогов составляют учителя в возрасте до 35 лет, а порядка 13% – это преподаватели старше 60 лет. При этом чиновница отметила, что процент молодых учителей растет.

Почему возник дефицит?

По ее словам, одной из причин дефицита педагогов точных наук является недостаточное привлечение молодых специалистов к педагогической деятельности. Многие выпускники вузов предпочитают работу в других сферах из-за более высокой оплаты труда и лучших условий труда.

Последствия дефицита

Егорова отметила, что отсутствие квалифицированных преподавателей в области точных наук негативно сказывается на уровне образования в регионе. Ученики не получают должного уровня знаний и навыков, что может негативно сказаться на их будущей карьере и развитии. Кроме того, дефицит педагогов может привести к перегрузке работающих учителей.

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