Школьников познакомят с профессией учителя в Грозном

Уникальный образовательный проект запустили в Грозном: в чеченской столице заработала школьная педагогическая мастерская. Здесь учащиеся смогут познакомиться с профессиями педагога и психолога.

В Грозном стартовал уникальный проект – первая школьная педагогическая мастерская. Целью этой инициативы является привлечение внимания школьников к профессии учителя.

«В рамках реализации проекта команда Школьной педагогической мастерской планирует провести 17 образовательных мероприятий, включая конференцию в стиле TED, психолого-педагогический кейс-чемпионат и конференцию „Легко о науке“»

– заведующий педагогической мастерской ЧГПУ Алихан Динаев.

Далее он отметил, что знакомство с педагогической профессией позволяет школьникам лучше понять, как важна роль учителя в их жизни.Часто школьники выбирают профессию под влиянием различных факторов, но редко задумываются о педагогике. Знакомство с учителями, возможность поучаствовать в мастерской, услышать истории успеха педагогов может вдохновить и мотивировать школьников рассмотреть эту профессию как потенциальный путь развития.

«Создание школьной педагогической мастерской предоставит учащимся школы № 38 города Грозного и студентам ЧГПУ возможность познакомиться с передовыми образовательными технологиями и опробовать себя в роли педагога» – заведующий педагогической мастерской ЧГПУ Алихан Динаев.

В заключение он отметил, что развитие образования начинается с привлечения талантливых и преданных своему делу людей в сферу педагогики. Чем больше молодежи будет заинтересовано в этой профессии, тем выше будет уровень образования как в республике, так и в стране.