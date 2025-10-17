В Дагестане могут запретить вейпы

Глава Дагестана Сергей Меликов инициировал участие республики в пилотном проекте по введению запрета на продажу вейпов. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Республика Дагестан может стать первопроходцем по запрету вейпов. Глава региона Сергей Меликов направил обращение в Госдуму РФ по участию республики в качестве экспериментального субъекта РФ по введению запрета на розничную продажу электронных сигарет.

Глава региона объяснил актуальность данной проблемы - главными потребителями вейпов являются школьники.

"По данным Минздрава РФ, основными потребителями электронных сигарет являются подростки. Это, по мнению Сергея Меликова, указывает на недостаточность установленных ограничений на их продажу"

- Сергей Меликов

Меликов рассчитывает, что такая мера положительно отразится на здоровье населения. Запрет продажи электронных сигарет поможет снизить количество заболеваний, связанных с употреблением вейпов, считает глава Дагестана.

