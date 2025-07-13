В Черкесске потушили два ландшафтных пожара за сутки

Два возгорания сухой растительности потушили в столице КЧР за последние сутки. Их площадь составляла более 5 га.
За минувшие сутки в столице Карачаево-Черкесии (КЧР) были потушены два крупных пожара: горела сухая растительность, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"В Черкесске зафиксированы два случая с загоранием сухой травы и пожнивных остатков на площади более пяти гектаров"
- ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии
В тушении пожаров участвовали 13 специалистов и спецтехника.
Напомним, что в КЧР была объявлена чрезвычайная пожароопасность 5 класса. В связи с этим возросла вероятность возникновения ЧП, связанных, помимо прочего, с ландшафтными и лесными пожарами.