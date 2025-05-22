Вестник Кавказа

ЧП с туристами произошло в Карачаево-Черкесии

ЧП с туристами произошло в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько туристов получили ранения во время чрезвычайного происшествия, которое случилось в горах Карачаево-Черкесии. Помощь им оказали спасатели МЧС России.

Автомобиль с туристами попал в ДТП в Карачаево-Черкесии, подробности аварии рассказали в ГУ МЧС РФ по республике.

По данным ведомства, ЧП случилось с туристами, приехавшими на отдых из Волгодонска. Они ехали на внедорожнике по дороге в районе Мухинского ущелья.

"В горной местности автомобиль перевернулся, семь человек пострадали"

– ГУ МЧС по КЧР

На место событий оперативно прибыли спасатели МЧС. Они довезли пятерых раненых до медицинского учреждения, где им оказали помощь.

Стоит отметить, что туристы, вопреки рекомендациям, не регистрировали свой маршрут в МЧС.

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