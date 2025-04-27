Вестник Кавказа

В БРИКС может появиться Ассоциация этногастрономического туризма

Шашлык
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия выступила с предложением создать в рамках БРИКС Ассоциацию этногастрономического туризма. Индустрия гастротуризма в мире быстро растет, отметили в МЭР РФ.

Ассоциация этногастрономического туризма может быть создана в рамках объединения БРИКС, с соответствующим предложением выступила Россия.

"На заседании рабочей группы по туризму БРИКС представители российской делегации предложили странам объединения рассмотреть возможность создания Ассоциации этногастрострономического туризма, чтобы усилить отраслевое сотрудничество между представителями государственного и частного сектора"

– Минэкономразвития РФ

В ведомстве отметили стремительный рост глобальной индустрии гастрономического туризма в последние годы, в этом году она превысит $1 трлн. Гастротуризм становится популярнее, многие путешественники стараются выбирать экологичное питание и готовы увеличивать расходы на отдых, также растет спрос на специальные гастротуры.

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