В Баку подписан меморандум по транспортному коридору "Север-Юг"

Сегодня в Баку прошло 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран Содружества Независимых Государств (СНГ), по итогам которого представители железных дорог России, Азербайджана и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании по транспортному маршруту "Север-Юг".

Документ подписали генеральный директор, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, председатель правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов и заместитель министра дорог и городского развития Ирана, председатель правления и генеральный директор "Иранских железных дорог" Джабар Али Загири, передает Trend.

Меморандум определяет порядок согласования тарифных подходов и формирования единого комплексного тарифадля всех участников перевозок, запуск регулярных блок-поездов и дальнейшее совершенствование процедур перевозок, что позволит создать более предсказуемую, быструю и экономически эффективную логистическую цепочку между Россией, Азербайджаном и Ираном.

Новый документ – это важный этап в развитии долгосрочного трехстороннего сотрудничества и повышении эффективности западного направления транспортного коридора "Север–Юг", - отмечается в сообщении.