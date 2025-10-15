В Баку откроют посольство Эстонии

Эстония откроет посольство в Азербайджане. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на пресс-конференции с азербайджанским коллегой.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил об открытии посольства Республики Эстония в Баку. По словам Цахкны, это событие станет важнейшим шагом для развития дальнейшего сотрудничества двух стран.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна прибыл в Азербайджан 22 октября. Вместе с руководителем эстонского дипломатического ведомства в АР прибыла группа бизнесменов.

Ожидается, что эстонские предприниматели под патронажем Маргуса Цахкны обсудят с азербайджанскими коллегами вопросы налаживания экономических связей между странами. Также в повестке встречи - тема мировой безопасности.