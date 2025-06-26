В Азербайджан на саммит ОЭС прибыл министр промышленности ОАЭ

В Азербайджан для участия в саммите Организации экономического сотрудничества продолжают прибывать международные гости. В Физули встретили министра промышленности ОАЭ.

Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, президент COP28 Султан бен Ахмед Аль Джабер совершает визит в Азербайджан.

Он прибыл 3 июля и был встречен в Физулинском международном аэропорту заместителем специального представителя президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эльдаром Сеидовым.

Султан бен Ахмед Аль Джабер примет участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Мероприятие пройдет в Ханкенди 3-4 июля.

Участие в саммите ОЭС примут главы государств и правительств, министры, наблюдатели ОЭС, главы международных организаций, специальные гости из стран, не входящих в ОЭС.