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В Армении возникли проблемы с интернетом из-за сбоя каналов связи в Грузии

В Армении возникли проблемы с интернетом из-за сбоя каналов связи в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянская компания сообщила о проблемах с доступом в интернет. Они начались после сбоя двух каналов связи в Грузии.

В Грузии произошел сбой двух каналов связи, приведший к проблемам с интернетом в Армении. Об этом сообщили в телекоммуникационном операторе Team Telecom Armenia.

В компании пояснили, что активировали резервный канал, чтобы восстановить доступ к интернету.

"Наши грузинские партнеры ведут работу по перезапуску наших основных каналов. В настоящее время у нас активирован резервный канал, предоставляющий доступ в интернет, но возможны определенные ограничения"

– рассказали в Team Telecom.

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