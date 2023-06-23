В Армении возникли проблемы с интернетом из-за сбоя каналов связи в Грузии

Опубликовано: 15:58, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянская компания сообщила о проблемах с доступом в интернет. Они начались после сбоя двух каналов связи в Грузии.

В Грузии произошел сбой двух каналов связи, приведший к проблемам с интернетом в Армении. Об этом сообщили в телекоммуникационном операторе Team Telecom Armenia.

В компании пояснили, что активировали резервный канал, чтобы восстановить доступ к интернету.

"Наши грузинские партнеры ведут работу по перезапуску наших основных каналов. В настоящее время у нас активирован резервный канал, предоставляющий доступ в интернет, но возможны определенные ограничения"

– рассказали в Team Telecom.