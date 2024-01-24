Вестник Кавказа

Казахстан узаконит интернет от Илона Маска

Казахстан узаконит интернет от Илона Маска
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана внесли поправки, которые позволят пользоваться связью от StarLink, что поможет обеспечить высокоскоростным интернетом отдаленные населенные пункты.

Казахстанский парламент принял поправки в сфере связи и цифровизации, которые позволят законно использовать доступ к высокоскоростному интернету от компании Илона Маска StarLink. 

Благодаря внедрению технологий, власти хотят обеспечить объекты социальной сферы в отдаленных населенных пунктах республики выходом в интернет. 

После одобрения поправок, они будут отправлены на согласование в Сенат. 

Планируется, что до 2026 года будут проводиться меры по урегулированию внедрения технологий спутников StarLink. 

Депутат парламента Екатерина Смышляева отметила, что таким образом будет возможно узаконить использование услуги компании на территории республики, так как подобные услуги предоставляют и другие организации. 

Ранее за использование связи StarLink в Казахстане было предусмотрено наказание. За первое нарушение выносили предупреждение, а за второе штраф  в размере $75. 

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