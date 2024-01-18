Казахстан расширит Starlink в стране

Использование интернета Starlink будет расширено в Казахстане. Сейчас власти ищут техническую возможность для увеличения покрытия республики высокоскоростной связью.

В Казахстане будут расширять услуги Starlink. В настоящее время ведется сотрудничество с компанией для увеличения доступа на территории республики. Информацию об этом озвучил глава министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков.

"Ведется поиск технических решений по обеспечению информационной безопасности в рамках пользования интернетом Starlink. Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов. После тестирования соответствующих технических решений по обеспечению информационной безопасности, мы примем меры для того, чтобы эта услуга была доступной"

- Малик Олжабеков

Предполагается, что все необходимые работы будут сделаны в течение ближайших месяцев. Власти уточняют, что сейчас проводятся работы по одному из вариантов увеличения использования. Остальные способы требуют закупки оборудования.