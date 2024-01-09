Телевизор и радио не будут работать в Казахстане послезавтра

Профилактика теле- и радиовещания будет проводиться в Казахстане в ближайшее время. Ее цель – гарантировать жителям страны качественную работу телевидения.

Телевидение и радио уйдут на профилактику во всем Казахстане через день, рассказали в "Казтелерадио".

В пресс-службе уточнили, что такие работы проводятся через каждые три месяца – это позволяет не допускать сбоев при вещании.

В компании добавили, что на время профилактических работ необходимо останавливать вещание по спутнику, а также работу цифровой и аналоговой сетей.

Ближайшая дата проведения профилактики – среда 24 января. Телевидение и радио будут отключены с 03.00 (время Астаны). Снова посмотреть теле- и послушать радиопередачи можно будет с 17.00.